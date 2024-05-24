2024-05-24 12:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وانخفاضاً في درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الطقس ليوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً مغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية خلال النهار، ويتحسن الطقس تدريجياً بعد الظهر ابتداء من المنطقة الشمالية، […]

ظهرت المقالة طقس العراق يشهد عواصف ترابية بدءاً من يوم غد السبت أولاً على ايشان.