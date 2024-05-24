كركوك تنظم عمل "البسطيات" في السوق الكبير وتحذر من استغلال الشوارع الرئيسية

2024-05-24 12:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية محافظة كركوك، يوم الجمعة، عن تنفيذ حملة لرفع التجاوزات عن الشارع الرئيسي في السوق الكبير وتنظيم عمل أصحاب "البسطيات" فيه.

وقال قائممقام كركوك فلاح خليل يايجلي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة رفع التجاوزات باشرت بحملة في سوق كركوك لرفع التجاوزات عن الشارع الرئيسي الذي يستخدم لحركة تنقل السيارات".

وأضاف أن "التجاوز على الشارع يعيق وصول السيارات إلى موقعها، وعندما اندلع الحريق في خان بيرقدار بسوق كركوك، واجهت فرق الدفاع المدني صعوبة في الوصول لموقع الحريق وإخماد النيران".

وتابع يايجلي "اللجنة سمحت بمسافة متر واحد فقط على الرصيف لعمل أصحاب البسطيات وسوف يتم جرد الأسماء والموقع ولن نسمح باستغلال الشوارع ومنع حركة السير فيها".

من جهته، قال مدير بلدية كركوك أحمد عمر، لوكالة شفق نيوز، إن "التجاوز على الشوارع والأرصفة مرفوض وبلدية كركوك كانت قد نفذت سوقيين وقسمت المحال على الباعة ولكن التجاوزات مستمرة ونعمل على رفعها وتنظيم عمل الباعة".

وأكد أن "لجنة التجاوزات تعمل على تنظيم عمل أصحاب البسطيات في سوق كركوك الكبير ونرفض التجاوزات".