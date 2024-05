أسعار الخضروات والفواكه اليوم الجمعة في أسواق الناصرية

2024-05-24 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تشهد أسواق الناصرية المحلية ليوم الجمعة المصادف 24 ايار استقرارا في أسعار بعض الخضروات والفواكه طماطم سعر الكيلو 1000بطاطا سعر الكيلو 1000باذنجان سعر الكيلو 1000بصل اصفر سعر الكيلو 1000بصل أبيض سعر الكيلو 1000شجر سعر الكيلو 1500جزر برتقالي سعر الكيلو 1000لهانة بيضاء سعر الكيلو 1000لهانة حمراء سعر الكيلو...

