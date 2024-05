2024-05-24 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نفى محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي اليوم الجمعة، وجود أيّة أزمة بنزين في المحافظة، مؤكداً ان ما حصل هو الاقبال المتزايد عليه نتيجة احتياجات المواطنين. وأوضح الابراهيمي لشبكة اخبار الناصرية أنّه اجرى اتصالا مع مدير المنتجات النفطية في بغداد وسيتم توفير الكميات اللازمة في غضون الـ 24 ساعة...

