مدرسة في اقليم كوردستان تتخذ الطبيعة مكانا لطلابها

2024-05-24 12:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

مدرسة في منطقة شاربازير ضمن محافظة السليمانية باقليم كوردستان، تقوم بتعليم طلابها بطريقة مختلفة داخل طبيعية كوردستان الخلابة، وتعتبر انها حققت نتائج ايجابية. يقومون بالتحضيرات لاداء الامتحانات في الطبيعة ويريدون توفير بيئة مريحة ومختلفة لطلابهم، كي تكون امتحاناتهم بعيدة عن الارتباك والقلق. يؤدون امتحاناتهم النهائية في مبنى قديم يعود بناؤه الى عام 1992، ليس بين الجدران، وانما داخل طبيعة شاربازير الخلابة. وعبر الطلاب عن سعادتهم لهذه الطريقة الجديدة للدراسة، ووصفوها بالخطوة الجميلة وطالبوا باتباعها في كل عام. مجموعهم عشرون طالبا، تسعة منهم طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائية وقد اكملوا امتحاناتهم، و11 منهم طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس، ويؤدون الامتحانات