الإطاحة بعصابة لسرقة العجلات بواسطة جهاز GBS بعد عرضها للبيع في كربلاء

2024-05-24 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، الإطاحة بعصابة لسرقة العجلات بواسطة جهاز GBS بعد عرضها للبيع في محافظة كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناءً على معلومات استباقية دقيقة نفذ ابطال خلية الصقور الاستخبارية في محافظة كربلاء بعملية امنية محكمة تمكنت من الإطاحة بعصابة خاصة بسرقة العجلات في عدد من المحافظات جنوب البلاد وبطريقة احترافية بواسطة جهاز GBS".

وأضافت انه "بعد العمل الفني والاستخباري وبالاشتراك مع مكافحة اجرام كربلاء تم نصب كمين محكم والقبض على افراد العصابة بصحبتهم ثلاث عجلات"، مبينة انه "تم ضبط بحوزتهم عقود بيع وشراء العجلات وبصمات (سويج) وسنويات وختوم و مستمسكات شخصية مزورة".

وأكدت الوكالة بحسب البيان، أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".