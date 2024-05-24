ليفاندوفسكي يعلق على صفقة انضمام مبابي الى الميرنغي

2024-05-24 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، عن رأيه فيما يتعلق بـ"التهديد" الذي قد يشكله احتمال انتقال الفرنسي كيليان مبابي "الوشيك" إلى ريال مدريد، بالنسبة للنادي "الكتالوني".

وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال ليفاندوفسكي ردا على سؤال فيما إذا كان يخشى ريال مدريد مع مبابي: "الأمر ليس رسميا بعد ولكن يبدو أن كل الطرق تقود مبابي إلى ريال مدريد. الخوف من مبابي مع الريال؟ بالطبع لا. من المؤكد أنه لاعب رائع، وإذا انضم إلى ريال مدريد، فسيكون فريقا قويا للغاية".

وأضاف ليفاندوفسكي: "يجب أن تكون لدينا عقلية تؤمن بأنه بغض النظر عن مدى قوة اللاعبين المنافسين، فإذا كنا فريقا واحدا وعملنا معا، يمكننا التغلب عليهم. علينا أن نكون جاهزين منذ المباراة والدقائق الأولى لأن ريال مدريد ربما يحتاج إلى وقت".

وتابع: "لن يبدأوا بشكل جيد وسيخسرون النقاط، وعلينا الاستفادة من ذلك. ليس للحاق بهم ولكن للتقدم عليهم. كما حدث قبل موسمين، عندما كانت هناك مباريات لم نتمكن من الفوز بها لكننا لم نخسر".

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس قد صرّح لصحيفة أرجنتينية، الأسبوع الماضي، أن مبابي سينضم هذا الصيف إلى ريال مدريد لمدة 5 مواسم.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي انضم إلى برشلونة من بايرن ميونيخ الألماني عام 2022.

ومنذ ذلك الحين ساعد النادي الكتالوني على الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسبانية.

وأنهى المهاجم البولندي موسمه الأول في صدارة هدافي الدوري برصيد 23 هدفا، لكنه سجل 18 هدفا حتى الآن في الموسم الحالي لبرشلونة الذي سيخرج منه بدون ألقاب.

المصدر: وكالات