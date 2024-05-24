2024-05-24 12:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، بأن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ورياحاً غبارية في وسط وشمال العراق.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تتعرض ابتداءً من ساعات صباح يوم غد السبت إلى عبور كتلة هوائية مصاحبة بنشاط رياح شمالية غربية تنشط نهاراً تؤدي إلى تصاعد غبار محلي".

وأضاف أن "درجات الحرارة ستتراجع ويحصل انخفاض بفارق نحو خمس درجات هبوط في أغلب المحافظات الوسطى والشمالية باستثناء أقصى الجنوب، حيث توقع أن تستمر درجات الحرارة مقاربة خلال الثلاثة أيام المقبلة".

وأكد الزيادي "درجات الحرارة ستعود إلى الارتفاع منتصف الأسبوع المقبل ونهاية الشهر الجاري"، ملمحاً إلى أن "أجواء شهر تموز/ يوليو المقبل ستكون متباينة بين حارة تزامناً مع رياح البوارح ودرجات الحرارة تقارب منتصف الأربعينات".