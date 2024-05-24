2024-05-24 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 118 متسولاً من جنسيات عربية وآسيوية وتفكيك شبكة للدعارة في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في عملية أمنية دقيقة نفذتها مفاصل قيادة شرطة بغداد الرصافة في عدد من الفنادق بمنطقة الكرادة، تم إلقاء القبض على (118) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية تمارس التسول بينهم (41) طفلاً وشبكة للدعارة مكونة من (5) متهمين".

ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، بالتعامل الفوري مع الحالات الطارئة وكشف الجريمة ومنع وقوعها ومتابعة المطلوبين للقضاء.