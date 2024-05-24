وزير الداخلية يوجه بالتعامل الفوري مع الحالات الطارئة وكشف الجريمة ومنع وقوعها

2024-05-24 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، بالتعامل الفوري مع الحالات الطارئة وكشف الجريمة ومنع وقوعها.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بهدف الاطلاع ميدانياً على عمل مراكز الشرطة وتطوير العمل فيها، تفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، عدداً من مراكز الشرطة في مدينة الكاظمية المقدسة، برفقته وكيل الوزارة لشؤون الشرطة".

وأضاف البيان أن "الشمري، استمع إلى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها هذه المراكز، والتقى بجميع قيادات مفاصل وتشكيلات الوزارة العاملة في هذه المدينة من بينها وكالة الاستخبارات ومديرية النجدة ومكافحة الإجرام".

ووجه وزير الداخلية، بـ"تكثيف الجهود لخدمة المواطنين والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة وكشف الجريمة ومنع وقوعها ومتابعة المطلوبين للقضاء".