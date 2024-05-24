ريال مدريد يستقر على بديل "مستقبلي" لأنشيلوتي

2024-05-24 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت صحيفة إسبانية، يوم الجمعة، استقرار إدارة نادي ريال مدريد على المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق مستقبلًا بعد نهاية عصر المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي.

وجدد ريال مدريد عقد مدربه أنشيلوتي حتى صيف 2026، وتم توقيع العقد خلال شهر يناير الماضي بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

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وكشفت صحيفة (relevo) الإسبانية عن رغبة إدارة ريال مدريد في الاستعانة بخدمات مدرب جديد في العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المدرب هو تشابي ألونسو المدير الفني لفريق بايرن ليفركوزن الألماني الذي سبق له الدفاع عن ألوان ريال مدريد كلاعب.

ونجح تشابي ألونسو في تحقيق الفوز بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن لأول مرة في تاريخ فريقه ودون تلقي أي هزيمة وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ الدوري الألماني.

وكاد ألونسو أن يحقق لقب الدوري الأوروبي قبل خسارته مباراة نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي مساء الأربعاء الماضي بنتيجة 0-3.

وقالت الصحيفة الإسبانية إنّ إدارة ريال مدريد لديها قناعة تامة بقدرات تشابي ألونسو التدريبية، وتراه واحدًا من المدربين المميزين القادرين على قيادة سفينة الفريق الملكي، خاصة أنه يجمع بين القدرات التكتيكية والروح العالية.

ورجحت الصحيفة تولي ألونسو قيادة ريال مدريد في العام المقبل، وعدم استمرار أنشيلوتي لنهاية عقده الحالي مع العملاق المدريدي بناء على تفكير الإدارة.