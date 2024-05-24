اقتصادي: 6 آلاف درجة وظيفية عامة وخاصة: "ثقب أسود" بموازنة 2024

2024-05-24 13:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، عن وجود أكثر من 6 آلاف درجة وظيفية عامة وخاصة بالموازنة العامة لسنة 2024 توزعت بين بغداد وإقليم كردستان، فيما وصفها بالـ"ثقب الأسود".

وقال المرسومي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الدرجات الخاصة ثقب اسود آخر في الموازنة العامة 2024 حيث بلغ عدد الدرجات الخاصة (العليا أ) وكيل وزير فما فوق 768 موظف"، مبينا أن "كردستان لوحدها تستحوذ على 329 درجة أي بنسبة 43% من اجمالي الدرجات الخاصة (العليا أ)".

وأضاف، "فيما تستأثر وزارة الخارجية على الحصة الأكبر بين الوزارات العراقية بـ 118 درجة تليها التعليم العالي 44 درجة".

وتابع، أن "عدد الدرجات الخاصة (العليا ب) بدرجة مدير عام بلغت 5319 موظف حيث تستحوذ كردستان على 1161 درجة خاصة من (العليا ب) أي 22% من الإجمالي".

وأوضح، أن "وزارة التعليم تاتي بالمرتبة الأولى بين الوزارات بـ 493 درجة تليها الدفاع 414 درجة ثم الداخلية 310 درجة".

ويذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.

وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محس المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".



