2024-05-24 13:24:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت تقارير صحفية، أحدث تطورات عملية التفاوض بين برشلونة والمدرب الألماني هانز فليك. واستقر برشلونة على إقالة تشافي هيرناندز مدرب الفريق الحالي بعد خلاف مع خوان لابورتا رئيس النادي. وقبل بضعة أسابيع، اتفق برشلونة وتشافي على استكمال عقد المدرب الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم وتم إعلان الأمر في مؤتمر صحفي. وبعدها بأيام نشب خلاف […]

ظهرت المقالة برشلونة يتعاقد مع هانز فليك ويحدد الاثنين موعداً للإعلان الرسمي أولاً على ايشان.