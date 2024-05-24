بابل تنتقد إعادة نازحين للمحافظة دون الرجوع إليها وتعدها "خطوة غير مسبوقة"

2024-05-24 13:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعربت حكومة محافظة بابل المحلية، يوم الجمعة، عن استغرابها من إعادة نازحين من المحافظة، إلى منطقتهم من قبل الحكومة الاتحادية، دون الرجوع لها، معتبرة عدم التنسيق معها "خطوة غير مسبوقة".

وقالت حكومة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تعرب عن شديد استغرابها بشأن عدم التنسيق معها بملف مهم للغاية وهو عودة مجموعة من العوائل النازحة في منطقة الإسكندرية شمالي المحافظة".

وأكدت الحكومة المحلية أن "عدم التنسيق معها بهكذا ملف خطير يتعلق بأمن واستقرار المحافظة يعد خطوة غير مسبوقة على مستوى العمل الحكومي الذي يحتم تواجد الحكومة المحلية باعتبارها المسؤولة المباشرة والجهة الأمنية العليا في إدارة الملف الأمني في المحافظة".

وأشارت الحكومة المحلية إلى حرصها "الشديد على أمن وسلامة جميع المواطنين في محافظة بابل وتعلن تحفظها على القيام بهذه الخطوة التي لم تكن محسوبة بشكلٍ صحيح من الناحية الأمنية والاجتماعية".

وكان المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمّري، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن نجاح الحكومة في إعادة الوجبة الأولى من نازحي شمال بابل والبالغ عددهم 450 نازحاً.