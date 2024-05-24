الصدر يدعو الشيعة بالعراق الى احياء "عيد الغدير" عبر ثلاث نقاط

2024-05-24 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، الشيعة بالعراق إلى الاحتفال بـ"عيد الغدير" عبر نشاطات وفعاليات في مقدمتها زيارة مرقد الإمام علي ابن ابي طالب ابن عمّ نبي الإسلام محمد بن عبدالله وصهره.

وحث الصدر في بيان يحمل توقيعه نشره اليوم مكتبه الإعلامي الخاص، "الشعراء لنظم الشعر الفصيح والشعبي تخليداً لمناسبة (عيد الله الأكبر) عيد الغدير الأغر، على ألا تكون أقل من 25 بيتاً شعرياً، وألا يكون فيها تعدٍّ على أحد تاريخياً أو حالياً".

كما دعا زعيم التيار الصدري، "الخطاطين إلى تفعيل أناملهم لخط لوحاتهم الفنية بمناسبة عيد الغدير لتعبر عن تلك المناسبة العظيمة بكل وضوح وشفافية".

وتابع بالقول أنه "على أن يكون موعد استلام القصائد واللوحات الخطية في أيام عيد الأضحى".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت، يوم الأربعاء 22 من شهر أيار، على مقترح قانون العطل الرسمية في البلاد، بينها عطلة "عيد الغدير".

ويحتفل المسلمون الشيعة يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من كل عام بعيد الغدير.

وبحسب الروايات الشيعية، فإن يوم 18 ذي الحجة هو اليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة وعيَّن فيها الإمام علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده، حيث يعتقد الشيعة بأن النبي قد أعلن عليًّا خليفة من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ"غدير خم" سنة 10 هـ الموافق631 ميلادي.