بغداد تستضيف البطولة العربية الرابعة لتنس الرواد

2024-05-24 14:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الجمعة، عن الحصول على حق استضافة البطولة العربية الرابعة للرواد في العاصمة بغداد.

وقال رئيس الاتحاد سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن اجتماعاً جمعه مع رئيس الاتحاد العربي للعبة تمخض بعد نقاش مطول عن الموافقة على إقامة بطولة العرب للرواد المقبلة في العاصمة بغداد.

وبين أنه ستتم مناقشة جميع الأمور التنظيمية في اجتماع قريب يجمعه برئيس الاتحاد العربي الشيخ أحمد الجابر الصباح، وعضو الاتحاد عمار الحافظ، لمناقشة جميع الأمور التنظمية وتشكيل اللجان الخاص بالبطولة، لافتاً إلى أن النائب الأول للاتحاد العراقي للتنس وريا عبد القادر يُعد أحد أعضاء لجنة الرواد في الاتحاد العربي للتنس.

وأكد أن الاتحاد العربي أبدى دعمه المطلق للبطولة المقبلة بغية إنجاحها وإخراجها على أتم وجه وبمباركة خاصة من رئيس الاتحاد العربي الشيخ أحمد الجابر الصباح.

وأوضح العگيلي أن الاتحاد العراقي جاهز لاستضافة أي بطولة وأن ملاعب تنس بغداد ستظهر بأبهى صورة وستكون جاهزة لاستضافة بطولة مميزة تليق باسم العراق.