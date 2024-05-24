بعد تصويت البرلمان على عطلة عيد الغدير.. الصدر يوجه دعوة جديدة

2024-05-24 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) سابقا، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، توجيهات للشعراء والخطاطين من اجل تنظيم فعاليات ومخطوطات لتخليد مناسبة عيد الغدير الاغر، فيما حدد موعد تسليمها.

وكان مجلس النواب صوت على المادة الخاصة بقانون العطل الرسمية ومن ضمنها "عيد الغدير"، وذلك ضمن أعـمـال الجلسة رقم 26 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة / الفصل التشريعي الأول التي عقدت اول امس الاربعاء بحضور 167 نائبا.

أدناه نص الوثيقة:



