وزير العمل يوجه بشمول الراقدين في مستشفى ابن القف براتبي الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ

2024-05-24 14:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، بشمول الراقدين في مستشفى ابن القف براتبي الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن وزيرها "اجرى زيارة الى مستشفى ابن القف للاطلاع على احوال المرضى المعاقين، والمصابين"، مبينة انه "وجه بشمولهم كافة براتبي الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ".

وقال الاسدي بحسب البيان، إن "أولويات عملنا كحكومة خدمة وطنية هي رعاية هذه الشرائح الضعيفة، وتقديم التسهيلات كافة لقضاء احتياجاتهم، ورعاية هذه الشريحة هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع"، داعيا "المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني كافة الى تقديم الدعم اللازم لهذه الفئات في المجتمع".

ووجه الاسدي "دعوة الى أصحاب العمل، والمهن كافة للإسراع في تسجيل العمال بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي تم تصويت عليه مؤخرا، وذلك لضمان حقوقهم، وواجباتهم في حال وقوع إصابات اثناء العمل".