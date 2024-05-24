حراك نيابي يوجه رسالة عاجلة للسوداني بشأن مشروع تأهيل 42 حي بالديوانية

2024-05-24 14:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب باسم الغرابي، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، بدء حراك نيابي من اجل إعادة النظر بمشروع إستراتيجي في محافظة الديوانية.

وقال الغرابي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "محافظة الديوانية ومنذ سنوات تعاني من تردي الواقع الخدمي بسبب تلكؤ المشاريع المنفذة الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي"، داعيا الى "تغيير بوصلة العمل وأن تأخذ مسارات صحيحة في تفادي الأخطاء السابقة والسعي الى خارطة طريق تسهم في تحقيق إنجازات على الأرض".

وأضاف، انه "يقود حراك نيابي من اجل تشكيل وفد عاجل من نواب الديوانية للقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل إحالة مشروع تأهيل 42 حي سكني في مركز المحافظة الى شركة رصينة متخصصة من ناحية الإمكانيات على نحو يكون بمقدورها تحقيق إنجازات".

وأشار الى ان "الحراك يأتي من اجل المصلحة العامة والسعي الى ان يكون المشروع وفق مسارات صحيحة وان ينفذ من قبل شركات على قدر من الكفاءة الفنية والمالية في التعاطي مع كل المحاور دون أي اخفاق".

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتأسيس جهد خدمي مصغر في كل محافظة، فيما وجه الجهد الخدمي المركزي بالاهتمام والتركيز على محافظات المثنى وبابل والديوانية.

ووجه السوداني بـ"تأسيس جهد خدمي مصغر في كل محافظة"، مؤكداً أنه "وجه الجهد الخدمي المركزي بالتركيز على محافظات المثنى وبابل والديوانية؛ لأنها الأضعف من حيث البنى التحتية، إلى جانب الحرص على عدم تأخير انطلاق تخصيصات المحافظات المالية، كما أعلن قرب انطلاق المشاريع التي وعد بها في المثنى، لاسيما المستشفيات".