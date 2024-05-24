الشبلي خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان العربي: قدمنا مقترحات لتحسين وضع حقوق الإنسان

2024-05-24 14:12:07 - المصدر: جريدة الصباح

القاهرة: الصباح

شارك النائب ناظم الشبلي عضو مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، في الاجتماع الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي من دورة الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث، وحضر جانباً منه عادل العسومي رئيس البرلمان العربي.

وناقش المجتمعون عدد من القضايا التي تخص الجوانب التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في الدول العربية. وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الملفات على بساط البحث وآخر المستجدات على الساحة العربية، خاصة مايتعلق بالانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان إلى جانب بحث العديد من القضايا التي تخص المجالين التشريعي والقانوني.

وقال النائب الشبلي: ان الاجتماع تناول التصديق على محضر اجتماع اللجنة من دورة الانعقاد السابقة والموقف من تنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق.

واضاف النائب الشبلي ان الاجتماع تخلله التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن سبل التنسيق والتعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اضافة إلى استعراض تقرير اجتماعات اخرى.

واوضح ان اللجنة ركزت على مراجعة المسودة الثانية لمشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي لعام 2023.

ولفت النائب الشبلي إلى تقديم العديد من الملاحظات والأفكار التي تعبر عن وجهة نظر العراق بشأن مايتعلق بوضع حقوق الإنسان ومدى ملائمته وتماشيه مع الواقع الاجتماعي سواء في العراق او الدول العربية اضافة الى ضرورة ايجاد اجراءات جديدة لردع الانتهاكات الصهيونية ضد المدنيين العزل في غزة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.