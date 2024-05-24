نيجيرفان بارزاني يصل الى الإمارات

2024-05-24 14:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الجمعة، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية يلتقي فيها رئيسها محمد بن زايد آل نهيان.

وحطت طائرة الرئيس نيجيرفان بارزاني في مطار "أبوظبي" حيث جرت له مراسم استقبال رسمية، وفقا لما نقلتها محطات تلفزة كوردية محلية وأخرى عربية.

وفي وقت سابق من اليوم اعلنت رئاسة الإقليم في بيان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيلتقي خلال زيارته إلى الإمارات رئيسها آل نهيان في "أبوظبي"، و يبحثان في ٲرضية وفرص تطوير وتعزيز اكثر لعلاقات الإمارات مع العراق ومع ٳقليم كوردستان على وجه الخصوص في المجالات كافة.

وأضاف البيان أن الرئيسين "يتبادلان الآراء حول آخر مستجدات المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".