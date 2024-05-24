2024-05-24 14:36:07 - المصدر: منصة إيشان

قبل شهر، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاصمة بغداد، والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار المسؤولين، ثم توجه إلى أربيل والتقى بحكومة إقليم كردستان، وخلال الزيارة وقع العراق وتركيا 26 مذكرة تفاهم أبرزها المياه وممر التنمية، بالإضافة إلى تفاهمات أمنية، خصوصاً بما يتعلق بوجود عناصر حزب “العمال الكردستاني”. كما شملت التفاهمات، تطوير […]

ظهرت المقالة شهر على زيارة أردوغان لبغداد: تقدم “صفري” في الاتفاقات والتفاهمات أولاً على ايشان.