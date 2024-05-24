2024-05-24 14:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 118 متسولاً من جنسيات عربية وآسيوية وتفكيك شبكة للدعارة في منطقة الكرادة وسط بغداد. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “في عملية أمنية دقيقة نفذتها مفاصل قيادة شرطة بغداد الرصافة في عدد من الفنادق بمنطقة الكرادة، […]

ظهرت المقالة القبض على 118 متسولاً من جنسيات عربية وآسيوية وتفكيك شبكة للدعارة في الكرادة أولاً على ايشان.