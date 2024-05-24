السليمانية.. اعفاء قائد أمني من منصبه وتكليف بدلا منه

2024-05-24 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كلف وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، العميد آرام محمد بمنصب مدير شرطة محافظة السليمانية.

وهنأ وزير الداخلية في تدوينة على منصة "اكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، العميد آرام محمد بمناسبة تسلمه منصب مدير شرطة محافظة السليمانية.

بدوره قال متحدث شرطة السليمانية سركوت أحمد في تصريح للإعلام الكردي إن "المدير الحالي العميد آسو الشيخ طه واظب على الدوام في المديرية حتى يوم أمس الخميس"، مشيرا الى أن "هناك حديثا عن تداول في المنصب سيجري يوم الأحد المقبل، إذ سيباشر العميد آرام محمد مهام منصبه الجديد".







