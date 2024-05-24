بعثة الحج العراقية تعلن إحصائية الأسبوع الأول من تفويج الحجاج

2024-05-24 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الجمعة، عن إحصائية الأسبوع الأول من تفويج الحجاج في الديار المقدسة.وذكر بيان للبعثة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد الحجاج الواصلين الى الديار المقدسة عبر المنفذين الجوي والبري بلغ (9384) حاجاً، ويتواجدون حالياً في المدينة المنورة ومكة المكرمة".وأضاف أن " البعثة وبالتعاون مع سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية، نقلت (7034) حاجاً عبر المطارات العراقية، فيما تم تفويج (2350) حاجاً عبر منفذ عرعر الحدودي، التي رافقها جهد خدمي كبير وإجراءات ميسرة في عملية التفويج".وأشارت الهيئة الى أن "عدد الحجاج في المدينة المنورة بلغ (7190) حاجاً، فيما يتواجد (2194) حاجاً في مكة المكرمة التي وصلوا اليها اعتباراً منذ يوم أمس بعد أدائهم مراسيم الزيارة في مدينة الرسول المصطفى (ص)".