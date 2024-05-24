2024-05-24 14:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة ديالى، يوم الجمعة، أن حوادث السير تودي بحياة العشرات وتخلف مئات المصابين شهرياً في المحافظة.

وقال مدير إعلام الصحة فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفياتنا ودوائر الطب العدلي تستقبل بشكل شهري أكثر من 30 ضحية و400 - 500 جريح كضحايا جراء حوادث السير في المحافظة".

وأضاف أن "أكثر الحوادث الخطيرة تقع على طريق بغداد - كركوك وسببها السير بسرعة فائقة والمطبات في الطرق وانعدام العلامات المرورية"، لافتاً إلى أن "الدراجات النارية وما يعرف بالـ(تكتك) سبب رئيس بارتفاع معدلات الحوادث المرورية نتيجة قيادتها من قبل أطفال وغياب الرقابة عنها".

ودعا العزاوي الجهات المعنية إلى "ضرورة وضع حلول جذرية تسهم بالحد من حوادث السير وضحاياها".