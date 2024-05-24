3 سلبيات لاستثمار مزارع بلد: تجاوز بعضها الخطوط الحمراء

2024-05-24 15:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

شخصت النائبة السابقة منار عبد المطلب، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، ثلاثة سلبيات تؤثر على استثمار مزارع قضاء بلد بصورة صحيحة.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "من الإيجابي وجود استثمار للمزارع وتأهيل المناطق الترفيهية لاستقطاب العوائل القادمة من بغداد والمحافظات وفق ضوابط ومحددات، لكن ما نراه يمكن تحديده بـ 3 سلبيات هي الغناء والطرب لساعات متأخرة"، مشيرة الى أن "هذه المظاهر لا تليق بمكانة هذه المدينة التي تحتضن مرقد السيد محمد إضافة الى الإشكاليات التي ترصد بين فترة و أخرى والتي تتطلب تدخل القوات الامنية من مشاجرات وغيرها".

وأضافت عبد المطلب أن "تجاوز الخطوط الحمراء في ملف استثمار واستئجار المزارع قد يقود الى إشكاليات في منطقة تعيش استقرار وهدوء"، داعية الى أن "يكون هناك موقف موحد حيال ملف مزارع الترفيه في قضاء بلد ووضع محددات تضمن عدم خروجها عن الأعراف والتقاليد والتزام من يأتي اليها بضوابط عدم التجاوز على حقوق الاخرين".

وأشارت الى ان "الاستثمار حالة إيجابية لكن يجب ان توضع في سياق لا تقود الى الفوضى والإساءة للمجتمع" لافتة الى ان "تكرار الإشكاليات امر مثير للقلق".

وفي وقت سابق، حدد قائممقام قضاء بلد حيدر البلداوي، مع الجهات الامنية عددا من الضوابط بشأن ايجار المزارع السياحية في مناطق المحافظة.

وبحسب وثيقة تلقتها "بغداد اليوم"، فقد قرر المجتمعون "منع ايجار المزارع السياحية الى فئة الشباب منعاً باتاً ويكون ايجارها للعوائل فقط بعد التأكد من مستمسكاتهم الثبوتية".

كما تقرر عدم السماح من مستأجرين المسابح بإدخال المشروبات الكحولية الى المزرعة والأسلحة النارية، بالإضافة الى عدم السماح بالممارسات غير الأخلاقية وكل ما يخل بالأخلاق والآداب والذوق العام”.