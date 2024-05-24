اندلاع حريق في مقتربات فندق بلازا مول كركوك (فيديو)

2024-05-24 15:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، باندلاع حريق في مقتربات فندق بلازا مول كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "حريقًا أندلع في مقتربات فندق بلازا مول كركوك".

وأضاف، أن "الحادث لم تعرف أسبابه لغاية الان"، مؤكدا "تواجد سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق ومعرفة ملابساته".

وأوضح مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، حجم الحريق وارتفاع أعمدة الدخان من مكان الحادث.





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