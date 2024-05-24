الحكومة العراقية: نريد بقاء يونامي الى ما بعد الانتخابات البرلمانية

2024-05-24 15:30:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الجمعة عن صيغة جديدة للتعامل مع الأمم المتحدة. وقال العوادي في تصريح صحفي إن "بعثة اليونامي تشكلت في الشهر الثامن عام 2003، بعد إسقاط النظام السابق ووجود التحالف الدولي، وعدم وجود حكومة، وإنما مجلس لإدارة الحكم يمارس عمله الجديد في العراق"، مبيناً أن "الفكرة هي أن ترسل الأمم المتحدة مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة في المجالات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية وغيرها، لكي تساعد الحكومة العراقية وتقدم النصائح والاستشارات والآراء ويعتبرون كمستشارين لجانب الحكومة". وأضاف أنه "تم تحديد ملفات لهؤلاء الخبراء أبرزها دعم الحكومة سياسياً، وخاصة بتشكيل الحكومة والانتخابات والعلاقة مع إقليم كوردستان وقضية