أرمينيا تعيد أربع بلدات إلى أذربيجان

2024-05-24 15:30:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعادت أرمينيا الجمعة إلى أذربيجان أربع بلدات حدودية سيطرت عليها في تسعينات القرن الماضي على ما أفادت أجهزتها الأمنية ومسؤول حكومي أذربيجاني، في خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات بين الخصمين. ووافق رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في آذار/ مارس الماضي، على إعادة القرى الأربع المهجورة التي سيطرت عليها قوات بلاده في التسعينات، في إطار جهود إرساء اتفاق سلام دائم بين البلدين. وأكدت الأجهزة الأمنية الأرمينية الجمعة أن حرس الحدود التابع لها تمركزوا "رسميا" في مواقع جديدة في إطار الاتفاق الحدودي وسلموا القرى للسيطرة الأذربيجانية. وأعلن نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفاييف من جهته أن باكو تولت الاشراف على البلدات الأربع.