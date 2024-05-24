السفير العراقي: نتابع ملابسات مقتل عراقيين في تركيا

2024-05-24 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكد السفير العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي، اليوم الجمعة، المتابعة مع السلطات المختصة بملابسات مقتل عراقيين في تركيا.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "سفير جُمهُوريَّة العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماويّ، استقبل، ذوي المواطنين العراقيين الذين تعرضوا لحادث قتل في ولاية أفيون قره حصار التركيَّة بالأيام الماضية".وأضاف أن "السفير قدم التعزية إلى عوائلهم"، مُؤكّداً أنّ "السفارة تُتابِع مع السلطات التركيَّة المُختصّة عبر القنوات الدبلوماسيَّة مُلابَسات القضيّة، والأسباب التي أدّت إلى حُدُوثها".ووجّه السفير، القسم القنصليّ والقسم القانونيّ في السفارة بـ"التنسيق مع الجهات التركيَّة المُختصة لتحقيق زيارة ميدانيَّة بالسرعة الممكنة للوقوف على ملابسات الحادث ومتابعة القضيّة في جميع مراحلها التحقيقيَّة والقضائيَّة".من جانبهم، ثمَّن "ذوو الضحايا دور السفارة العراقيَّة في أنقرة في التواصُل معهم، وتقديم الدعم اللازم في متابعة القضيَّة".