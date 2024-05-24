2024-05-24 15:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الجمعة، بوقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحي حزب العمال الكوردستاني، وعناصر من الجيش التركي في نقطة عسكرية شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحي حزب العمال الكوردستاني شنوا هجوماً صباح اليوم الجمعة، على إحدى النقاط العسكرية للجيش التركي في سلسلة جبل متين المطلة على قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك".

وأضاف أن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين في قمة سور سكيري، المطلة على قرى كواني، وميرستك، وسكيري دون توفر معلومات حتى الآن عن الخسائر الناجمة عن الهجوم". وسكيري دون توفر معلومات حتى الآن عن الخسائر الناجمة عن الهجوم".