2024-05-24 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اعلن فريق برشلونة الاسباني، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، تبرئة النادي، من تهم التورط في دفع رشاوى للنائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نيغريرا، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية نيغريرا.

وقال النادي في بيان رسمي، ان "نادي برشلونة ابدى ارتياحه لمعنى القرار الذي أصدرته محكمة برشلونة اليوم، إلى الحد الذي يؤكد النهج الذي دافع عنه النادي ويتجاهل فرضية جريمة الرشوة المزعومة".

وأضاف اننا "نتمسك بقناعتنا بأنه من خلال المحاكم يمكن توضيح الوقائع موضوع الشكوى بشكل نهائي وإثبات البراءة المطلقة للنادي".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن رئيس اللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، حصل على 7 ملايين يورو على مدار 18 عامًا من برشلونة، بينما لم يحصل على أي أموال من النادي الكتالوني بعد استقالته من منصبه في لجنة الحكام.

وبرر برشلونة الأموال التي تم منحها لنائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني، من أجل تقديم تقارير للفريق الكتالوني فيما يتعلق بأداء الحكام في المباريات من خلال شركة يديرها نجله.

وتعرض النادي الكتالوني للتهديد بالاستبعاد من المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا، بسبب الاتهامات التي وجهت له في هذه القضية.

المصدر: وكالات