تعليق نيابي على "خروقات" آيار الامنية: نصفها في محافظتين

2024-05-24 16:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو مجلس النواب محمد البياتي، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، أن نصف الخروقات الامنية خلال هذا الشهر سجلت في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقال البياتي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الأوضاع الأمنية على مستوى البلاد جيدة قياسا بالسنوات الماضية، لكن إشكالية الخلايا النائمة خاصة في المناطق المفتوحة والنائية والتي تشكل اشبه بالنهايات السائبة لا تزال تمثل مصدر تهديد مباشر للأمن خاصة مع سقوط شهداء وجرحى خلال آيار الجاري".

وأضاف، ان "محافظتي صلاح الدين وكركوك شهدتا نصف الخروقات على مستوى البلاد خلال آيار الجاري"، لافتا الى ان "15 شهيدا وجريحا بينهم ضابطين سقطوا في هجمات ضمن حدود صلاح الدين خلال اسبوع آخرها في منطقة سليمان بيك يوم امس".

وأشار الى ان "الخروقات تدلل على نشاط لخلايا داعشية نائمة تتطلب مجهود لمكافحتها لأنها تهدد أمن المناطق القريبة منها"، مؤكدا "ضرورة إعادة الانفتاح واعداد استراتيجية تدعم أمن المناطق المفتوحة بالعمق خاصة في محيط القرى والقصبات المحررة بين ديالى وصلاح الدين وكركوك".

والأربعاء الماضي، كشف مصدر امني، عن استنفار القوات الامنية بعد انفجار عبوة ناسفة على دورية لأحدى وحدات الجيش في محيط قرى الحفرية شرق محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحصيلة النهائية لانفجار عبوة ناسفة على دورية لأحدى وحدات الجيش في محيط قرية الحفرية في ناحية سليمان بيك شرق صلاح الدين بلغت شهيد و4 جرحى".

وأضاف، ان "العبوة كانت موضوعة على جانب طريق زراعي، وأن الفرق الهندسة بدأت بتمشيط المنطقة تحسبًا لوجود عبوة أخرى مع الإشارة الى أن العبوة تدل على وجود نشاط لخلايا نائمة في المنطقة".

وأشار الى ان "الأجهزة الأمنية اعتمدت مبدأ الاستنفار وبدأت عملية تمشيط لبعض المنحدرات والمناطق القريبة من موقع الانفجار مع التشديد في عمليات التفتيش في مرابطات الطرق الزراعية بالعمق".

من جهته، أكد عضو لجنة الامن النيابية علي نعمة في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "مستوى الخروقات الأمنية انخفض بنسبة 90% خلال الثلث الأول من 2024 لكن لا يعني هذا انتهاء خطر الخلايا النائمة وما يحصل بين فترة واخرى في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك والانبار من خروقات دليل على وجود نشاط لخلايا نائمة".

وأضاف، أن "لجنة الامن النيابية ناقشت ملف الخروقات المتكررة في قواطع المسؤولية مع القيادات العليا وتم التأكيد على ضرورة إعادة الانتشار وسد الفراغات وتفعيل اكبر للجهد الاستخباري في المناطق النائية والمفتوحة من اجل كشف أوكارها والقضاء عليها".

وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، بإصابة أربعة جنود من الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.