الأمن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات في السليمانية

2024-05-24 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وضبط نحو 13 كغم من الماريجوانا المخدرة.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العملية جرت بعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة خط سير تجار المخدرات ليتم على إثرها الإطاحة بأفراد الشبكة من ضمنهم متهمان اثنان كانا في محافظة السليمانية حيث ألقي القبض عليهما بالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات جهاز أسايش إقليم كردستان".وأضاف، أن "أفراد الشبكة كانوا يقومون بتجارة وترويج المخدرات بطرق مبتكرة وعن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في استلام وتسليم المواد المخدرة والأموال".