الستي يسعى لخطف لقب كأس الاتحاد الإنجليزي من اليونايتد وتحقيق رقم قياسي

2024-05-24 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يسعى مانشستر ستي لإنقاذ الموسم بخطف لقب كأس الاتحاد الإنجليزي من مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعهما غدا السبت (25 ايار 2024) في نهائي كأس الاتحاد.

وفي حال الفوز في النهائي على مانشستر يونايتد، الذي باتت هيمنته في وقت سابق بمثابة ذكريات الآن، سيصبح سيتي أول فريق يتوج بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد في موسمين متتاليين.

ويأتي هذا بعد أسبوع من تحقيق سيتي لرقم لا سابق له في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حسم تتويجه باللقب للموسم الرابع على التوالي، وبعد عام واحد من نجاح فريق المدرب بيب غوارديولا من تكرار إنجاز يونايتد في 1999 المتمثل في التتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، إذ فاز سيتي بلقب البطولة الأوروبية للمرة الأولى في الموسم الماضي.

ودخل أرسنال في صراع قوي على لقب الدوري هذا الموسم، لكن سيتي حسم تتويجه باللقب للمرة السادسة خلال ثمانية مواسم تحت قيادة المدرب الإسباني غوارديولا.

ويعد إنهاء هيمنة سيتي مهمة تتطلب كثيراً، وهو ما يعلمه مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا ومدرب ليفربول المنتهة ولايته يورغن كلوب، كما أن آلية عمل سيتي تعني أن التحدي ضخم.

في المواسم الأربعة الماضية بلغ متوسط ما يجمعه سيتي من نقاط في الموسم الواحد بالدوري الممتاز 89.75 نقطة، ومن بين الأندية المرشحة لكسر هيمنة سيتي، بلغ متوسط النقاط لليفربول 77.5 نقطة وأرسنال 75.7 نقطة ومانشستر يونايتد 66.7 نقطة وتوتنهام 64.75 نقطة وتشيلسي 62 نقطة.

ومنذ عام 2015 تجاوز سيتي إجمالي عدد النقاط المتوقع بناء على رواتب اللاعبين بفارق 15 نقطة.

وذكر موقع "ترانسفير ماركت" أن صافي إنفاق سيتي على اللاعبين في آخر خمسة أعوام بلغ 379 مليون يورو (410.42 مليون دولار)، بينما بلغ صافي إنفاق تشيلسي 800 مليون يورو (866.32 مليون دولار) ويونايتد 694 مليون يورو (751.53 مليون دولار) وأرسنال 638 مليون (690.89 مليون دولار) وتوتنهام 537 مليون يورو (581.51 مليون دولار).

وقال خبير تمويل كرة القدم في جامعة "شيفيلد هالام" دان بلوملي، إن الجميع يحاولون اللحاق بالركب في مشهد تتزايد فيه القيود المالية.

وأضاف لوكالة "رويترز" إنه "لا ينبغي على سيتي أن ينفق كثيراً، ولكن ربما يضيف لاعبين اثنين أو ثلاثة لاعبين كل عام".

"الناس يتحدثون عن الفجوة بين الستة الكبار، أو السبعة الكبار إذا كان الأمر يشمل نيوكاسل يونايتد وبقية أندية الدوري، ولكن الآن هناك فجوة بين سيتي وبعض هذه الأندية نفسها".

وأعاقت قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي أندية مثل إيفرتون ونوتنغهام فورست هذا الموسم في مساعيها إلى التنافس مع الكبار.

ومن المرجح أن تستبدل هذه القواعد، التي انتقدت بداعي أنها توسع الفجوة بين أندية القمة وبقية الأندية، بتحديد سقف للإنفاق على غرار النظام المتبع في الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" اعتباراً من موسم (2025 - 2026)

وعلى رغم أن سيتي يبدو راسخاً، لكن غيوماً تلوح في الأفق.

وألمح مدربه الإسباني غوارديولا بعد الفوز بلقب الدوري مطلع هذا الأسبوع إلى أن الموسم المقبل قد يكون الأخير له مع الفريق، كما أن سيتي عليه أن يتعامل مع 115 اتهاماً في الدوري الممتاز بسبب مخالفات مالية مزعومة يعود تاريخها لعام 2009، التي ينفيها النادي بشدة.

ويتوقع بعضهم أن خصماً كبيراً في النقاط، في حال الإدانة، قد يعيد موازين القوة.

وقال بلوملي "هذا قد يغير الديناميكية على المدى القصير، لكن هل يغيرها على المدى البعيد؟ سيأتي وقت تتغير فيه الأمور بشكل كبير في سيتي على أية حال، بغض النظر عما قد يحدث أو لا يحدث في شأن الاتهامات".

وأثارت هيمنة سيتي تساؤلات حول كون الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأكثر تنافسية في العالم، لكن بلوملي استشهد بصعود أستون فيلا ومعاناة تشيلسي كأمثلة لقصص مقنعة تشير إلى استمرار التنافسية بنجاح.

وقال بلوملي "من الناحية النظرية، إذا فقدت التوازن التنافسي في نظامك، فمن المفترض أن يتراجع المنتج ويكون أقل جاذبية لمحطات البث".

"لكننا لم نر هذا، وارتفعت عائدات البث، ولم تنخفض، لذلك ربما لا يرى الدوري الإنجليزي أن لديه مشكلة يجب حلها".

وعلى الجانب الآخر من نهائي كأس الاتحاد يؤمن مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ بقدرة فريقه على إنقاذ موسمه بالفوز باللقب، فيما قد تكون آخر مباراة للمدرب الذي يتعرض لضغوط كبيرة.

وقال تن هاغ للصحافيين أمس الخميس "الأمر كله يتعلق بالألقاب، لدينا فرصة كبيرة للفوز بلقب".

وأضاف "في السنوات الـ10 الأخيرة لم يكن هناك كثير من الألقاب في النادي لكن لدينا الفرصة للفوز بلقبين خلال عامين"، وذلك في إشارة إلى الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الموسم الماضي.

ورفض المدرب الهولندي الإجابة عن سؤال عما إذا كانت مباراة السبت هي الأخيرة له مع يونايتد.

وقال "ليس لدي ما أقوله، أركز فقط على العمل الذي يجب أن أقوم به وهو الفوز بمباراة السبت وبعدها نواصل المشروع، لقد جئت إلى هنا للفوز بألقاب، يوم السبت لدي فرصة لتحقيق ذلك وحصلنا على هذه الفرصة كفريق".

ويبدو أن المدرب يحظى بدعم مجموعة كبيرة من المشجعين الذين طالبوا باستمراره، إذ راج وسم يحمل اسمه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحقق يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، لكنه حقق فوزاً واحداً فقط في آخر خمس مباريات نهائية، وهو الفوز بنتيجة (2 - 1) على كريستال بالاس بعد الأشواط الإضافية عام 2016، وخسر أمام سيتي بنتيجة (1 - 2) في نهائي العام الماضي على ملعب "ويمبلي".

وأشار تن هاغ إلى أن فريقه يميل لتقديم أفضل ما لديه في المباريات الكبرى مثل الفوز المثير (4 - 3) على ليفربول في دور الثمانية لكأس الاتحاد في مارس (آذار) الماضي.

وقال المدرب الهولندي "نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إنه حدث كبير ونحن على قدر المسؤولية، حتى في الموسم الذي لا يسير في صالحنا، نحن هناك".

"نعلم أن لدينا فرصة، لن يكون الأمر سهلاً ولكن يجب أن نسعى إلى تحقيقه، علينا أن نؤمن بذلك ونثق في قدرتنا على مواجهة أفضل المنافسين، ويجب أن يكون الأمر نفسه يوم السبت".

وخسر يونايتد أمام سيتي ذهاباً وإياباً بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ خسر (0 - 3) على ملعب "أولد ترافورد" و(1 - 3) على ملعب الاتحاد.

وأضاف تن هاغ "أعتقد أننا نجحنا في مجاراة المنافس حتى قرار حكم الفيديو المساعد في أولد ترافورد، كان قراراً صعباً على ما أعتقد".

"في ملعب الاتحاد، خضنا 70 دقيقة بشكل جيد للغاية ولم يكن لدينا (خيارات على) مقاعد البدلاء، هذا فارق كبير، يوم السبت سنحظى بالبدلاء وسيكون لدينا تشكيلة أقوى للغاية".

وقال تن هاغ إن المدافع هاري ماغواير، الذي تعرض لإصابة عضلية في وقت سابق من هذا الشهر، لن يشارك في مباراة السبت لأنه "لم يتماثل للشفاء كما كان متوقعاً".

وأضاف المدرب أن ماركوس راشفورد مصمم على العودة لأفضل مستوياته بعد أن عانى هذا الموسم.

واستبعد راشفورد من تشكيلة إنجلترا الموقتة التي أعلنها المدرب غاريث ساوثغيت في وقت سابق هذا الأسبوع، للمشاركة في بطولة أوروبا المقبلة في ألمانيا.

وقال تن هاغ "كهذا تسير الأمور في كرة القدم التي تشهد صعوداً وهبوطاً، التعثر يمكن أن يمنحك الوقود وهذا ما أراه في التدريبات، إنه متحمس للغاية وطلبت منه الرد في الملعب. لقد استمتع بمسيرة رائعة وأنا متأكد من أنه سيتجاوز هذا الأمر ويسجل مزيداً من الأهداف".

المصدر: وكالات