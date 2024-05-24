بعرض مالي قوي.. سان جيرمان يسعى لضم جناح نابولي

2024-05-24 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، عن سعي إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لضم جناح نابولي الايطالي.

وذكرت الصحيفة، أن "النادي الباريسي تقدم بعرض قيمته 100 مليون يورو لضم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نابولي".

وأضافت أن "نابولي يريد الحصول على 150 مليون يورو مقابل الاستغناء عن كفاراتسخيليا"، لافتة الى ان "رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتس، يتطلع أيضا لتمديد تعاقد اللاعب الجورجي".

ويلعب خفيتشا البالغ من العمر 23 عاما بصفوف نابولي منذ صيف 2022 قادما من دينامو باتومي الجورجي، وتوج مع الفريق الإيطالي بلقب الدوري في موسمه الأول.

وسجل اللاعب الجورجي 11 هدفا وصنع 9 لزملائه في 44 مباراة بجميع المسابقات، ويستعد لمشاركة تاريخية مع منتخب بلاده في يورو 2024.

المصدر: وكالات