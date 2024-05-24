في دهوك وكركوك.. نهر وسد مائي ينهيان حياة طفل وشاب

2024-05-24 16:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتشلت فرق الدفاع المدني في دهوك، يوم الجمعة، جثة طفل قضى غرقاً في أحد أنهر المحافظة، فيما تواصل الشرطة النهرية البحث عن جثة شاب غرق في مشروع سد "الخاصة" جنوبي كركوك.

وقال مسؤول إعلام دائرة الدفاع المدني في دهوك، العقيد بيوار عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدائرة انتشلت بعد ظهر اليوم، جثة طفل توفي غرقاً في نهر باخورنيف خلف سد دهوك".

وأضاف "الطفل يبلغ من العمر 13 عاماً وهو من أهالي دهوك، وكان برفقة صديقه عندما سقط في النهر وغرق في الحال".

وفي السياق، أفاد مصدر أمني في كركوك، بأن الشرطة تبحث عن جثة شاب غرق في مشروع سد الخاصة جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة والأهالي يبحثون عن جثة شاب يدعى (علي عادل) بعمر 17 عاماً غرق في سد الخاصة جنوبي كركوك، والأهالي وفرق الإنقاذ يبحثون عن الجثة منذ ساعات".

وأشار إلى أن "الشاب كان مع مجموعة من أصدقائه خرجوا لغرض السباحة في المشروع المائي وغرق عند نزوله للمياه".