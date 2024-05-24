انطلاق عملية أمنية في مثلث جغرافي "مهم" بين محافظتين

2024-05-24 17:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، بانطلاق عملية امنية في مثلث جغرافي "مهم" بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "قوة امنية مشتركة بدأت عملية تمشيط لـ 4 مناطق ضمن المحيط الشرقي والغربي لناحية سليمان بيك ضمن قرى الحفرية قرب الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وديالى بعمق يصل الى 11كم".

واضاف، ان"العملية تأتي ردا على استهداف دورية للجيش في طريق زراعية بواسطة عبوة ناسفة ما أدى الى استشهاد ضابط وجندي واصابة 3 اخرين في اول خرق منذ أكثر من 7 أشهر في قاطع مترامي يمثل تماس مباشر على الشريط الحدودي بين صلاح الدين وديالى".

واشار الى ان" العملية تهدف الى تمشيط مناطق وطرق زراعية وإعادة التموضع مع كشف لمنحدرات من خلال المسيرات".

والاربعاء الماضي، افاد مصدر امني، بإصابة أربعة جنود من الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "عبوة ناسفة انفجرت على دورية عسكرية للجيش العراقي قرب قرية حفرية شرق قضاء طوزخورماتو شرق محافظة صلاح الدين".

وأضاف ان "الانفجار أدى لإصابة أربعة جنود بينهم حالة حرجة".



