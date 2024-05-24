الأمن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات بالسليمانية (فيديو)

2024-05-24 17:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، (24 ايار 2024)، عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في محافظة السليمانية.

وذكر بيان لاعلام الجهاز، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم ضبط نحو 13 كيلوغرام من مادة الماريجوانا المخدرة".

وأضاف، ان "العملية جرت بعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة خط سير تجار المخدرات ليتم على اثرها الاطاحة بافراد الشبكة من ضمنهم متهمين اثنين كانا في محافظة السليمانية حيث القي القبض عليهما بالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات جهاز أسايش إقليم كردستان".

وبين، ان "افراد الشبكة كانوا يقومون بتجارة وترويج المخدرات بطرق مبتكرة وعن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في استلام وتسليم المواد المخدرة والأموال".

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