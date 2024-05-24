الاسبوع المقبل.. افتتاح خطين للنقل العام في مناطق جديدة ببغداد

2024-05-24 17:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في وزارة النقل، اليوم الجمعة (24 ايار 2024)، الاستعداد لافتتاح خطين للنقل الجماعي بين مدينتي الحرية والكاظمية المقدسة الأسبوع المقبل، مع قرب افتتاح مجسرات ساحة عدن.





وقال مدير الشركة كريم كاظم حسين في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية وتابعته "بغداد اليوم"، انه "كما هو مخطط حالياً، سيتم الأسبوع القادم افتتاح خطين للنقل الجماعي في منطقة الحرية باتجاه منطقة الكاظمية".

وأضاف، "كما سيتم زيادة عدد الخطوط المنطلقة من هذه المنطقة باتجاه المناطق الأخرى مع استكمال افتتاح مجسرات ساحة عدن التي وصلت إلى مراحلها النهائية".

وتابع، "وكذلك العمل مستمر على افتتاح خط للنقل الجماعي في منطقة الشعلة وكذلك التوسع في عدد الخطوط التي يتم افتتاحها في مدينة الصدر ونحن حالياً نستهدف المناطق المناطق المكتظة بالسكان ومن ثم نغطي المناطق في بغداد".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة النقل تخصيص 600 حافلة لمشروع النقل الجماعي في العاصمة بغداد، مشيرة إلى التوجه لافتتاح 72 خطاً تباعاً.