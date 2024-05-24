الجيش الاسرائيلي يعلن سحب جثث ثلاثة رهائن من قطاع غزة

2024-05-24 17:00:09 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الجيش الاسرائيلي الجمعة أنه عثر على جثث ثلاثة رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقال الجيش في بيان "تمت استعادة جثث الرهائن ليلا خلال عملية مشتركة" للجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات في جباليا في شمال قطاع غزة. وأضاف الجيش، أنه بناءا على المعلومات، فإن الرهائن الثلاثة اغتيلوا خلال مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر، وتم احتجاز جثثهم من قبل حماس ونقلها إلى غزة. اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، استنادا إلى