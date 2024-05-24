نصائح للحجاج وإحصائية باعداد الحجاج العراقيين

2024-05-24 17:00:09 - المصدر: قناة الثامنة

نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، حجاج بيت الله الحرام، بتجنب حمل أموال كبيرة بأكثر من حاجتهم خلال رحلة الحج، والاكتفاء بما يفي بمتطلباتهم، والاعتماد على دفع مقابل خدماتهم مسبقاً قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة، عبر المنصات والقنوات المعتمدة، واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، فيما اعلنت بعثة الحج العراقية عن إحصائية الأسبوع الأول من تفويج الحجاج وقدمت الوزارة في سلسلة منشورات على حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، حزمة من النصائح تعين الحجاج على الإدارة المالية الجيدة لرحلة الحج، بما يجنبهم مشاكل حمل أموال زائدة عن الحد. وذكرت الوزارة: "ضيف الرحمن، اكتفِ بما يغطي حاجتك من المال، فلست مضطراً إلى حمل مبالغ