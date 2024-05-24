مالية كوردستان ترسل معلومات مئات الموظفين لبغداد ضمن مشروع "حسابي"

2024-05-24 17:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن إرسال معلومات 453 موظفاً من جميع الوزارات إلى المصرف العراقي للتجارة "TBI".

وقالت الوزارة في ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يوم أمس الخميس، وفي إطار عملية صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان من خلال مشروع (حسابي)، وبناء على اتفاق وزارة المالية والاقتصاد مع المصرف العراقي للتجارة على إرسال معلومات موظفي حكومة إقليم كوردستان، للأسبوع الثاني على التوالي، أرسلت وزارة المالية والاقتصاد معلومات 453 موظفاً من جميع وزارات الإقليم".

وأضافت "ستواصل حكومة إقليم كوردستان إعداد قوائم ومعلومات متقاضي الرواتب الذين يختارون هذا المصرف ضمن المصارف السبعة في مشروع (حسابي) وفق العملية التي أقرّها البنك المركزي العراقي وإعداد قوائم جديدة للمصرف بشكل أسبوعي".

وأكدت أن "حكومة إقليم كوردستان تنتظر بفارغ الصبر استلام الجداول والمعلومات اللازمة حول عملية فتح الحسابات وطباعة البطاقات للموظفين الذين تم إرسال معلوماتهم إلى المصرف الأسبوع الماضي"، مضيفة ""نأمل أن يقوم المصرف بفتح حسابات مصرفية لموظفينا في أقرب وقت ممكن".