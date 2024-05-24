الأسبوع المقبل.. افتتاح خطين للنقل الجماعي بين الحرية والكاظمية المقدسة

2024-05-24 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكدت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في وزارة النقل، اليوم الجمعة، افتتاح خطين للنقل الجماعي بين مدينتي الحرية والكاظمية المقدسة الأسبوع المقبل، فيما أشارت إلى التوجه لافتتاح المزيد من الخطوط في المناطق المكتظة بالسكان.وقال مدير الشركة كريم كاظم حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): "كما هو مخطط حالياً، سيتم الأسبوع القادم افتتاح خطين للنقل الجماعي في منطقة الحرية باتجاه منطقة الكاظمية".وأضاف، "كما سيتم زيادة عدد الخطوط المنطلقة من هذه المنطقة باتجاه المناطق الأخرى مع استكمال افتتاح مجسرات ساحة عدن التي وصلت إلى مراحلها النهائية".وتابع، "وكذلك العمل مستمر على افتتاح خط للنقل الجماعي في منطقة الشعلة وكذلك التوسع في عدد الخطوط التي يتم افتتاحها في مدينة الصدر ونحن حالياً نستهدف المناطق المناطق المكتظة بالسكان ومن ثم نغطي المناطق في بغداد".وفي وقت سابق، أكدت وزارة النقل تخصيص 600 حافلة لمشروع النقل الجماعي في العاصمة بغداد، مشيرة إلى التوجه لافتتاح 72 خطاً تباعاً.