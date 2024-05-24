2024-05-24 18:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة. وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين. وأكدت المحكمة أنه يتعين […]

ظهرت المقالة محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح “فوراً” أولاً على ايشان.