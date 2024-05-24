2024-05-24 18:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية، نجاحها في نقل 7،034 حاجاً عراقياً عبر أسطولها الجوي من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الأول من انطلاق عملية التفويج لموسم الحج 1445هـ 2024م. وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، في بيان ورد لـ “إيشان”، إن “إجراءات التفويج تسير بانسيابية عالية وفقاً للخطة التي يشرف […]

ظهرت المقالة سبعة آلاف حاج عراقي يصلون إلى السعودية عبر الجو خلال أسبوع أولاً على ايشان.