2024-05-24 18:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، الإطاحة بعصابة لسرقة العجلات بواسطة جهاز GBS بعد عرضها للبيع. وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “من خلال المتابعة المستمرة لعصابات الجريمة المنظمة، وبناءً على معلومات استباقية دقيقة نفذ ابطال خلية الصقور الاستخبارية في محافظة كربلاء المقدسة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عملية امنية محكمة تمكنت من […]

ظهرت المقالة الإطاحة بعصابة تسرق عجلات المواطنين عبر الـ GBS في محافظات جنوبية أولاً على ايشان.