2024-05-24 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكدت قيادة شرطة كركوك، اليوم الجمعة (24 ايار 2024)، نشر مفارز قرب الجداول ومصبات السدود والانهر، بوصفها "نقاط حمراء" خلال فصل الصيف لما تشهده من حالات غرق متكررة.

وقال مدير اعلام شرطة كركوك المقدم عامر نوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "مع ارتفاع درجات الحرارة يبدأ الكثير من الاهالي ومنهم الاطفال والمراهقين بالاقتراب من الجداول والانهر والسدود الكبيرة لغرض السباحة رغم انها تشكل خطرا على حياتهم مع وجود تحذيرات مبكرة".

واضاف، ان "قيادته تنشر مفارز في مناطق عدة من الانهر والسدود من اجل التحرك حيال اي حالة غرق وهي في حالة اشبه بالاستنفار طيلة ايام الصيف"، لافتا الى ان "مقتربات السدود الـ3 ونهر الزاب والانهر والجداول المتفرعة منها تشكل نقطا حمراء خطرة على حياة الاطفال والصبية الصغار بسبب عمق المياه وقوة التدفق التي تعرقل حركة الزوارق في بعض الاحيان".

واشار الى ان "كركوك تفقد قرابة 20 ضحية سنويا في مواسم الصيف بسبب مخالفة الارشادات والتحذيرات التي نطلقها"، داعيا "اهالي المناطق والقرى القريبة من الانهر العميقة والسدود الى منع ابناءهم من السباحة فيها حرصا على حياتهم".

وتقدر لجنة الشباب النيابية ان العراق يفقد حوالي 200 شخص سنويا بالغرق في الانهر والجداول التي يتم اللجوء اليها خلال فصل الصيف.