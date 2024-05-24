قائمة ريال مدريد الرسمية ضد ريال بيتيس في الجولة الأخيرة بالدوري الإسباني

2024-05-24 19:06:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة الميرنجي المستدعاة لخوض لقاء ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو بيرنابيو.ويلتقي فريق ريال مدريد مع فريق ريال بيتيس، يوم السبت 25 مايو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر الليجا الإسبانية هذا الموسم.وتُقام المباراة بين فريقي ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.قائمة ريال مدريد الرسمية ضد ريال بيتيسحراسة المرمى: تيبو كورتوا – لونين – كيبا.خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – ناتشو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – روديجير – فيرلاند ميندي.خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – كامافينجا – فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – أردا جولار – ماريو مارتن.خط الهجوم: فينسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – إبراهيم دياز.ويواجه فريق ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.